«Реал» арендовал 17-летнего воспитанника «Барсы» Икера Браво у «Байера». Форвард будет играть за «Кастилью»

Теги Байер бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига трансферы Реал Мадрид Кастилья Икер Браво Футбол

«Реал» арендовал воспитанника «Барселоны» Икера Браво у «Байера».

Договор рассчитан на один год. При этом у «Реала» есть опция выкупа игрока за 6 миллионов евро. 

Как сообщает As, 17-летний форвард будет играть за «Кастилью» – резервную команду мадридского клуба. 

Браво стал игроком «Байера» летом прошлого года, до этого он занимался в академии «Барселоны», к которой присоединился в 5-летнем возрасте.

В минувшем сезоне футболист провел по 1 матчу за основу «Байера» в Бундеслиге и Кубке Германии (оба раза выходил на замену). 

Также в его активе 7 голов в 14 играх за молодежную команду леверкузенцев. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные