«Реал» арендовал 17-летнего воспитанника «Барсы» Икера Браво у «Байера». Форвард будет играть за «Кастилью»

«Реал» арендовал воспитанника «Барселоны» Икера Браво у «Байера».
Договор рассчитан на один год. При этом у «Реала» есть опция выкупа игрока за 6 миллионов евро.
Как сообщает As, 17-летний форвард будет играть за «Кастилью» – резервную команду мадридского клуба.
Браво стал игроком «Байера» летом прошлого года, до этого он занимался в академии «Барселоны», к которой присоединился в 5-летнем возрасте.
В минувшем сезоне футболист провел по 1 матчу за основу «Байера» в Бундеслиге и Кубке Германии (оба раза выходил на замену).
Также в его активе 7 голов в 14 играх за молодежную команду леверкузенцев.