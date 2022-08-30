«Реал» арендовал 17-летнего воспитанника «Барсы» Икера Браво у «Байера». Форвард будет играть за «Кастилью»

арендовал воспитанника «Барселоны» у .

Договор рассчитан на один год. При этом у «Реала» есть опция выкупа игрока за 6 миллионов евро.

Как сообщает As, 17-летний форвард будет играть за «Кастилью» – резервную команду мадридского клуба.

Браво стал игроком «Байера» летом прошлого года, до этого он занимался в академии «Барселоны», к которой присоединился в 5-летнем возрасте.

В минувшем сезоне футболист провел по 1 матчу за основу «Байера» в Бундеслиге и Кубке Германии (оба раза выходил на замену).

Также в его активе 7 голов в 14 играх за молодежную команду леверкузенцев.