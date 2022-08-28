Агбонлахор про слова Клоппа: «Фанаты «МЮ» говорили вещи намного хуже, чем я, после 0:4 с «Брентфордом». Зачем переходить на личности? Я просто сказал правду»

недоволен реакцией на его слова про .

Бывший нападающий «Астон Виллы» раскритиковал «МЮ» после поражения от (0:4), после чего главный тренер вступился за манкунианцев и напомнил, что Агбонлахор сам проигрывал его команде со счетом 0:6.

«Каждый эксперт, каждый посетитель паба, каждая девушка, болтающая с подружками, сказали бы ровно то же про «МЮ», что и я. Фанаты «Юнайтед» по телефону говорили вещи намного хуже.

Поэтому слова Клоппа немного странные, а то, что он вспомнил про 0:6, еще более странно. Зачем переходить на личности? Что я должен был сказать? Что «МЮ» столкнулся с невероятным невезением и проиграл 0:4? Я просто сказал правду.

Почему он защищал «МЮ»? К чему вся эта история про «кто такой Агбонлахор?», почему Клопп делает вид, что не знает меня?

Он смотрел футбол, он знает меня. А потом его команда вообще проиграла «МЮ». Он говорил, что не заметил у меня зверского характера. Ну, то же могу сказать про его команду в этом матче», – сказал Агбонлахор Daily Mail.

«Если уж футболисты дошли до такого...» Клопп защитил «МЮ» от Агбонлахора – разнес эксперта за оскорбительные цитаты