Где смотреть ПСЖ – Монако, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 28 августа

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Футбол

В воскресенье, 28 августа, сыграют ПСЖ и Монако в 4 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.

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  • Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Eleven Sports 3, Canal+ Sport.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

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