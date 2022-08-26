Где смотреть ПСЖ – Монако, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 28 августа

В воскресенье, 28 августа, сыграют ПСЖ и Монако в 4 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Eleven Sports 3, Canal+ Sport.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
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