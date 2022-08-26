ПСЖ — Монако прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 28 августа, прогноз на футбольный матч

В рамках четвертого тура Лиги 1 сыграют команды из топ-3 по итогам прошлого сезона. В Париже на поле стадиона «Парк де Пренс» пройдет матч ПСЖ — «Монако». Начало встречи в 21:45 по московскому времени. Главный арбитр встречи Бенуа Бастьен.

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«Монако» выиграл три из четырех крайних очных матчей в Лиге 1, но в предстоящей игре выступает в роли явного аутсайдера. Букмекерская контора «Леон» (ставки с 0% маржи) предлагает следующие котировки на результативность и исход матча четвертого тура Лиги 1:

1,23 на победу ПСЖ;





8,30 на ничью;





13,90 на победу «Монако»;





1,67 на ТБ3,5;





2,25 на ТМ3,5;





1,71 на обмен голами;





2,16 без обмена голами.

В прошлом розыгрыше чемпионата Франции команды обменялись домашними победами. ПСЖ дома победил 2:0, «Монако» обыграл ПСЖ 3:0 в домашней встрече.

ПСЖ

Столичный клуб уверенно начал защиту чемпионского титула. ПСЖ одержал три уверенные победы. В каждом матче было забито 5 и более голов. В гостях обыграны 5:0 «Клермон» и 7:1 «Лилль». На домашней арене подопечные Кристофа Галтье обыграли «Монпелье» 5:2. С 9 очками и разницей голов 17:3 парижский клуб единолично лидирует в чемпионате Франции. В атаке команды солируют Лионель Месси (3+2 по системе «гол+пас»), Килиан Мбаппе (4 гола) и Неймар (5+6). Бразилец выдал лучший старт за все время выступления за парижский клуб.

В межсезонье ПСЖ усилил линию обороны и центр поля. Из Португалии приехали 22-летний центральный полузащитник Витиньо и 20-летний левый защитник Нуну Мендеш. За футболистов заплатили 41,5 и 38 млн евро. За 15 млн из «Лилля» перешел полузащитник Ренату Саншеш и 12 млн заплатили за правого защитника Норди Мукиеле. В статусе свободного агента команду покинул Анхель Ди Мария, в аренду в «Рому» отправился Джорджиньо Вейналдум. За 20 млн евро продали 20-летнего Арно Калимуэндо в «Ренн». За 12 млн уел Тило Керер в «Вест Хэм».

С учетом товарищеских матчей ПСЖ не проигрывает в 10-ти крайних играх — 10 побед. Разница голов 43:6. В 9 из 10 встреч было забито три и более гола. На домашней арене 8 побед и 2 ничьи. Баланс мячей 32:9. Пропустил ПСЖ в 6 матчах.

«Монако»

Результаты «Монако» ухудшаются с каждым туром на старте сезона. В рамках первого тура команда из княжества обыграла в гостях «Страсбур» 2:1. Во втором и третьем туре «Монако» играл дома и не сумел победить. Матч с «Ренном» завершился вничью 1:1, а игра с «Лансом» поражением 1:4. В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» на 11-м месте с активов в 4 очка. Разница голов 4:6. По голу у Бадьяшиля, Диатта, Диопа и Эмболо.

«Монако» вторая команда Франции по стоимости состава. Громких приобретений и продаж у команды нет. «Монако» сумел сохранить в команде голкипера Александра Нюбеля, который был арендован у «Баварии». Нюбель сыграл во всех трех встречах в сезоне. Основной костяк футболистов, которые играли в прошлом чемпионате остались в клубе.

«Монако» выиграл всего один из последних семи матчей. В десяти встречах две победы, четыре ничьи и четыре поражения. Баланс мячей 15:19. «Монегаски» не пропустили всего в одной встрече. В 9 играх прошла ставка на обмен голами, включая три игры Лиги 1 и оба матча квалификации Лиги чемпионов. В 7 встречах было забито три и более гола.

Прогноз на матч Лиги 1 ПСЖ — «Монако», 28 августа 2022

В рамках Лиги 1 и других французских турниров команды сыграли 108 матчей. Преимущество по победам на стороне гостей 47 против 33, при 28 ничьих. Разница голов 138:124 в пользу «Монако». На чемпионат Франции по футболу пришлось 92 встречи: 22 победы ПСЖ, 26 ничьих и 44 победы «Монако». Разница голов 127:94. В 10-ти крайних встречах в Лиге 1 у ПСЖ 6 побед, 1 ничья и 3 поражения. 8 и 10 встреч с тремя и более голами. На домашней арене у ПСЖ 3 победы, 5 ничьих и 2 поражения. «Монако» забивает на выезде в 9 играх.

Статистические тренды в результатах команд:

Победа «Монако» или ничья — гости не проигрывают на поле ПСЖ в 10 из 13 матчей: 3 победы и 7 ничьих;





ИТБ0,5 «Монако» — гости забивают в 9 из 10 матчей в противостоянии с ПСЖ в Париже;

Матч с ПСЖ пропустит защитник Вандерсон, который был удален в игре с «Лансом». Это второе удаление в команде Филиппа Клемана в новом сезоне. ПСЖ делает ставку на атаку, что не удивительно, учитывая подбор исполнителей. Галтье вероятно нашел применение Месси, Мбаппе и Неймару в одной линии, так как трио записало на свой счет 20 результативных действий в трех встречах. При яркой игре атаки, остаются вопросы к оборонительной линии. «Монако» умеет забивать в Париже. Ставки на матч: «обе забьют — да» за 1,71 и ИТБ0,5 «Монако» за 1,72 по линии букмекерской конторы «Winline».

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