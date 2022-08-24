Все матчи сборной Ганы на Чемпионате мира по футболу 2022

Сборная Ганы не без труда стала участником Чемпионата мира. В африканской отборочной группе черные звезды опередили ЮАР, а в стыковых матчах были сильнее Нигерии. Команду Ганы нельзя недооценивать, достаточно посмотреть названия клубов, за которые выступают ее футболисты. В Катаре Гана сыграет в группе Н со сборными Южной Кореи, Уругвая и Португалии.

Групповой этап. Тур 1

24 ноября, 19:00. Португалия — Гана, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Групповой этап. Тур 2

28 ноября, 16:00. Южная Корея — Гана, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

2 декабря, 18:00. Гана — Уругвай, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября и завершится финальным матчем 18 декабря. Сборная Ганы может преподнести сюрприз уже в первом туре, хотя пробиться в плей-офф будет очень сложно. Время начала матчей указано московское.