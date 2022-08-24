Все матчи сборной Дании на Чемпионате мира по футболу 2022

Новое поколение датских футболистов стремится напомнить о той самой сборной, которая стала чемпионом Европы в 1992 году. Команда вполне способна дойти до четвертьфинала, но сначала ей нужно преодолеть сопротивление соперников по группе D. Датчанам предстоит встретиться со сборными Австралии, Туниса и Франции.

Групповой этап. Тур 1

22 ноября, 16:00. Дания — Тунис, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

26 ноября, 19:00. Франция — Дания, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Групповой этап. Тур 3

30 ноября, 18:00. Австралия — Дания, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Чемпионат мира по футболу состоится с 20 ноября по 18 декабря. Пожалуй, только чемпионы мира французы превосходят датчан в группе по своей силе. С остальными соперниками викинги должны справляться. Время начала матчей указано московское.