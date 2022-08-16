ФИФА приостановила членство Всеиндийской федерации футбола. Верховный суд Индии отстранил экс-президента организации за непроведение выборов

ФИФА приостановила членство Всеиндийской футбольной федерации (AIFF) в организации.
Причиной этого названо неправомерное влияние третьих лиц на работу AIFF.
Из-за приостановки членства Индия рискует потерять право на проведение с 11 по 30 октября чемпионата мира среди женщин U17. ФИФА оценивает, где проводить турнир.
В мае Верховный суд Индии распустил AIFF и назначил комитет из трех человек для управления футболом в стране. Это произошло после того, как Верховный суд отстранил бывшего президента AIFF Прафула Патела за непроведение выборов нового президента в 2020 году.