ЦСКА — Ахмат прогноз на матч 21 августа РПЛ, прогноз на футбольный матч

В шестом туре нас ожидает очень интересное противостояние в Москве, где ЦСКА примет грозненский «Ахмат». Треть первого круга позади и уже можно сделать какие-то предварительные выводы о старте чемпионата. Московские армейцы под руководством Владимира Федотова несмотря на осечку в прошлом туре вновь начинают представлять серьезную силу в российской Премьер-лиге и вполне могут составить конкуренцию «Зениту». Клуб из Чеченской Республики всегда славился тем, что может потрепать нервы лидерам, но при этом выбраться из статуса середняка пока никак не может. Очки нужны и тем, и другим. ЦСКА ни в коем случае нельзя отставать от лидеров, а «Ахмату» нужно к этим лидерам подтягиваться. В воскресенье все внимание болельщиков на ВЭБ Арену, начало матча в 15:00 по московскому времени.

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ЦСКА (Москва)

Армейцы довольно неожиданно очень хорошо начали чемпионат. Неожиданно, потому что после десятилетий стабильности в последние годы у них наметился спад, вызванный чехардой тренеров, вопросами дальнейшего развития команды, перестановками на руководящих постах клуба. Наконец, в межсезонье произошла смена тренера, в команду из «Сочи» пришел Владимир Федотов. Мы все знаем, как он умеет выстраивать игру своих коллективов, но тут он сделал это достаточно быстро, причем в условиях ограниченных ресурсов. Команду продолжают пополнять новые футболисты, и всех их надо встраивать в игровой ансамбль.

Тем интереснее было наблюдать за ЦСКА с первых туров. Если бы не обидная потеря очков в Нижнем Новгороде, то после четвертого тура армейцы имели бы стопроцентный показатель по очкам. В первых двух матчах сезона на своем поле поочередно были обыграны «Урал» 2 : 0 и тот самый «Сочи» 3 : 0. Затем случился выезд в Нижний Новгород с ничьей 2 : 2. Следом на своем поле был разгромлен дебютант Премьер-лиги воронежский «Факел» 4 : 1.

Наиболее интересный поединок всего старта первенства армейцам предстояло сыграть в Санкт-Петербурге против чемпиона. У обоих клубов были потери в составе. «Зенит» не мог рассчитывать на Клаудиньо, а за ЦСКА не готов был сыграть все девяносто минут Карраскаль. И все же у Сергея Семака более выстроенная игра, и было интересно, как покажет себя ЦСКА на фоне чемпиона. Тем более до это питерцы в родных стенах громили своих соперников. Красно-синие в итоге уступили 1 : 2, но ни слова упрека в их адрес сказать нельзя. Конкуренция «Зениту» в этом сезоне обеспечена. Впрочем, говорить со стопроцентной уверенностью об этом нельзя, учитывая четырехмесячный перерыв между первым и вторым кругом. А ЦСКА сейчас во что бы то ни стало надо брать три очка в матче с грозненцами.

«Ахмат» (Грозный)

Им тоже нужны очки. Команда Андрея Талалаева стартовала вполне уверенно. Причем в некоторых поединках южане могли бы рассчитывать на большее, если бы не судейские ошибки в пользу их соперников. В Грозном не всегда было такое доверие тренерам, но в 2020 году руководство доверило главный пост одному из самых перспективных российских тренеров, и «Ахмат» начал прогрессировать из года в год. У футболистов появилось понимание требований наставника, и пошли результаты. Сезон 2020-2021 грозненцы закончили на 11-й строчке, в прошлом году они стали седьмыми причем довольно уверенно. На этот раз они наверняка хотят сделать еще несколько шагов вперед.

Открывал сезон «Ахмат» матчем на своем поле с нынешним лидером московским «Спартаком». Большую часть матча хозяева играли в большинстве, но пропустили ответный мяч за несколько минут до конца матча. В итоге ничья 1 : 1. Затем была домашняя победа над «Факелом» 2 : 1 и обидное поражение в гостях от «Сочи» с таким же счетом. В четвертом туре дома футболисты «Ахмата» не позволили отличиться чемпиону — ничья 0 : 0, и в минувшие выходные одержали победу над удачно стартовавшими «Химками» в гостях 3 : 1.

Итак, с «Зенитом» и «Спартаком» грозненцы уже сыграли. Теперь на пути третий сильный соперник — ЦСКА. Таков календарь. При этом команда держится в верхней половине турнирной таблицы, и если продолжит выступление в том же духе, то вполне может замахнуться на пятерку лидеров. Все же дальше пойдут соперники попроще. Главное, чтобы футболисты команды Андрея Талалаева обошлись без травм. В Москве придется очень сложно, особенно после первого поражения ЦСКА в чемпионате. Тем интереснее будет наблюдать за этим матчем.

Прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат»

Команды встретились впервые в рамках Премьер-лиги в 2005 году. Армейцы в том матче без труда обыграли грозненцев 3 : 0, правда, спустя несколько месяцев «Ахмат» взял реванш на своем поле 1 : 0. С тех пор сыгран 31 матч, подавляющее преимущество на стороне ЦСКА — 23 победы. Лишь пять раз верх брал «Ахмат», ничьих в этом противостоянии зафиксировано всего три. Учитывая бескомпромиссный характер поединков, в последний раз ничья была зафиксирована в 2015 году, нам следует ждать победы одного из клубов. Результаты последних пяти матчей перед вами.

04.07.2020, «Ахмат» — ЦСКА — 0 : 4;

30.08.2020, «Ахмат» — ЦСКА — 0 : 3;

06.03.2021, ЦСКА — «Ахмат» — 2 : 0;

21.08.2021, ЦСКА — «Ахмат» — 2 : 0;

01.05.2022, «Ахмат» — ЦСКА — 2 : 0.

У букмекеров фаворитом считается ЦСКА, что неудивительно. «Винлайн» предлагает на победу армейцев коэффициент 1,83, успех гостей оценивается коэффициентом 4,20, коэффициент на ничью — 3,90. Если брать за основу тенденцию последних матчей, то одна из команд как минимум забивает дважды, вторая отличиться не может. ЦСКА должен побеждать дома, но один мяч, скорее всего пропустит. Итог — 2 : 1.

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Где смотреть ЦСКА – Ахмат