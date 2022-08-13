Тен Хаг о желании Роналду уйти из «МЮ»: «Мне он такого не говорил. Мы довольны Криштиану, планируем сезон с ним в составе»

не говорил Эрику тен Хагу о желании уйти из .

«Это ваше предположение, что Роналду хочет уйти, мне он такого не говорил. Я работаю с теми игроками, что у нас есть.

Мы планируем сезон с учетом Роналду в составе, мы довольны им, и мы должны вписать его в команду, чтобы он достиг нужного уровня физической подготовки, чтобы он мог выполнять работу, которую мы ожидаем от него.

На каждой пресс-конференции мы уже подтверждали, что Криштиану есть в наших планах. Мы строим планы, учитывая его», – заявил тренер манкунианцев.