Дембеле может заработать 40 млн евро за 2 года в «Барселоне» с учетом бонусов

Стали известны финансовые детали контракта с «Барселоной».

Этим летом истек срок предыдущего договора француза с сине-гранатовыми, однако в итоге стороны согласовали новый контракт до 2024 года с сокращением зарплаты на 40%.

По условиям нового договора, 25-летний вингер будет зарабатывать 16 миллионов евро за сезон (до вычета налогов).

С учетом бонусов, в зависимости от успешности выступлений Дембеле, его зарплата в каждом из сезонов может вырасти до 20 миллионов.

В контракте футболиста также прописаны отступные. По разным данным, они составляют либо 50, либо 100 миллионов евро.

Если до лета 2024 года другой клуб решит активировать опцию выкупа Дембеле, заплатив отступные, сам Усман получит 50% от этой суммы.