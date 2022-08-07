Тренер «Сочи» Точилин о 2:1 с «Пари НН»: «Идеальный первый тайм, во втором не реализовали 100%-ные моменты»

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия Пари НН Сочи Футбол

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча с «Пари НН» (2:1) в Мир РПЛ.

«Провели качественную игру. Первый тайм был для нас идеальным. Забили два мяча, могли и больше.

Во втором тайме ход игры контролировали, но не реализовали стопроцентные моменты. В итоге это повлияло на концовку. Остальные мячи мы оставили на следующую игру. То, что здесь не реализовали, реализуем в следующем матче.

Сегодня пришлось не только против соперника вести единоборства, но и справляться с полем и душной погодой. Ребята молодцы, выдержали», – заявил Точилин.

ЦСКА и «Спартак» лидируют после 4 туров Мир РПЛ с 10 очками, «Сочи» идет 3-м. У «Динамо», «Ростова» и «Зенита» по 8 баллов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные