Тренер «Сочи» Точилин о 2:1 с «Пари НН»: «Идеальный первый тайм, во втором не реализовали 100%-ные моменты»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с (2:1) в Мир РПЛ.

«Провели качественную игру. Первый тайм был для нас идеальным. Забили два мяча, могли и больше.

Во втором тайме ход игры контролировали, но не реализовали стопроцентные моменты. В итоге это повлияло на концовку. Остальные мячи мы оставили на следующую игру. То, что здесь не реализовали, реализуем в следующем матче.

Сегодня пришлось не только против соперника вести единоборства, но и справляться с полем и душной погодой. Ребята молодцы, выдержали», – заявил Точилин.

ЦСКА и «Спартак» лидируют после 4 туров Мир РПЛ с 10 очками, «Сочи» идет 3-м. У «Динамо», «Ростова» и «Зенита» по 8 баллов