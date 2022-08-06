В ворота ЦСКА после ВАР назначили пенальти. «Факел» реализовал 11-метровый

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В ворота ЦСКА назначен пенальти в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Факелом».

Главный арбитр Ян Бобровский после ВАР решил назначить 11-метровый удар. По его мнению, Хесус Медина сфолил в штрафной –  игрок сзади пнул по ахиллу Кириллу Суслову, высоко задрав свою ногу.

Георгий Гонгадзе уверенно реализовал пенальти, пробив в левый от себя угол. Вратарь Игорь Акинфеев не угадал направление удара.

Видеоассистент на матче – Сергей Карасев.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также доступна видеотрансляция. 

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