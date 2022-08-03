Черчесов про 1:1 с «Карабахом»: «Их дома подгоняли болельщики. «Ференцварош» немного отошел назад»

Главный тренер высказался после ничьей с .

Команды сыграли 1:1 в первой игре 3-го квалификационного раунда чемпионов. Вторая состоится 9 августа.

«Ход игры всегда подсказывает какие-то вещи. Соперник играл дома, его подгоняли вперед болельщики. Мы не играли на ничью. Немного отошли назад, играли на контратаках, смогли создать пару моментов. Кроме того, свое слово сказали погодные условия.

Есть игра, а есть результат. Завтра на разборе я выскажу футболистам свое мнение относительно качества игры. Это наше личное, внутриклубное и не для общественности. Мы сыграли вничью здесь. Игра завершилась со счетом 1:1. В ответной игре все начнется заново», – сказал Черчесов.

У Черчесова 2 победы за 8 матчей в ЛЧ после ничьей с «Карабахом». «Ференцварош» ни разу не побеждал в 1-м матче в этом отборе, но громил соперников в ответном