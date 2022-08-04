«Аякс» арендовал двухметрового форварда «Пизы» Лукку и сможет выкупить его за 10 млн евро

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«Аякс» объявил о переходе двухметрового форварда Лоренцо Лукки из «Пизы».

21-летний нападающий арендован на год, также у амстердамцев будет опция выкупа игрока.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Пиза» получит 1 млн евро сейчас и еще 10 млн – если итальянец сменит команду на постоянной основе.

В прошлом сезоне Лукка забил 6 голов за 34 матча во втором дивизионе Италии, в позапрошлом – 14 голов в 27 играх за «Палермо» в третьей лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: ajax.nl

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