«Аякс» арендовал двухметрового форварда «Пизы» Лукку и сможет выкупить его за 10 млн евро

объявил о переходе двухметрового форварда из «Пизы».

21-летний нападающий арендован на год, также у амстердамцев будет опция выкупа игрока.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, получит 1 млн евро сейчас и еще 10 млн – если итальянец сменит команду на постоянной основе.

В прошлом сезоне Лукка забил 6 голов за 34 матча во втором дивизионе , в позапрошлом – 14 голов в 27 играх за в третьей лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: ajax.nl