Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч 30 июля Суперкубок Англии, прогноз на футбольный матч

Футбольный сезон Англии откроет матч двух лучших команд прошлого чемпионата. В Лестера на поле стадиона «Кинг Пауэр» сыграют «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи в 19:00 по московскому времени. «Красные» заслужили путевку в Суперкубок как победитель Кубка Англии, а «горожане» стали чемпионами АПЛ.

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На матче будет работать бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. В прошлом сезоне у рефери 26 матчей в АПЛ. Статистика арбитра: 4,2 желтых карточки и 22 фола в среднем за игру. Всего Поусон показал 2 красные и 108 желтых карточек.

В битве двух сильнейших английских команд преимущество на стороне чемпиона. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие котировки на результативность и исход матча:

2,92 на победу «Ливерпуля»;

3,66 на ничью;

2,37 на победу «Манчестер Сити»;

2,00 на трофей «Ливерпуля»;

1,85 на трофей «Манчестер Сити»;

1,65 на «обе забьют — да»;

2,24 на «обе забьют — нет»;

1,83 на ТБ2,5;

2,04 на ТМ2,5.

В прошлом сезоне команды сыграли три матча. В чемпионате клубы обменялись результативными ничьими 2:2. В Кубке Англии «Ливерпуль» победил 3:2. 8 из 10 крайних противостояний команд завершились с тремя и более голами.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» завершил прошлый розыгрыш АПЛ на втором месте с показателем в 92 очка. Отставание от лидера всего один балл. В 38 матчах турнира подопечные Юргена Клоппа одержали 28 побед, 8 раз сыграли вничью и 2 раза проиграли. Разница голов 94:26. В кубке Англии и Кубке английской лиги «красные» дошли до финала, где по разу обыграли «Челси». Оба кубковых финала завершились вничью 0:0. В серии пенальти успешнее был «Ливерпуль». Еще один финал в сезоне 2021/2022 «Ливерпуль» проиграл 0:1. «Красные» уступили «Реалу» в Лиги чемпионов.

Команда Клоппа потратила 85,8 млн евро на усиление состава. Почти вся сумма ушла на покупку лучшего бомбардира чемпионата Португалии Дарвина Нуньеса. За игрока «Бенфики» заплатили 75 млн евро. Еще два трансфера «красных» направлены на поддержание конкуренции в составе. За 5,9 млн евро купили 19-летнего Карвалью из «Фулхэма» и за 4,9 млн подписали 18-летнего Ремзи из «Абердина». Главной трансферной потерей «Ливерпуля» стал уход Садио Мане.

В рамках подготовки к сезону «Ливерпуль» провел четыре матча: две победы и два поражения. «Красные» проиграли «Манчестер Юнайтед» 0:4 и «РБ Зальцбург» 0:1. Победой завершились игры против «Кристал Пэлас» и «РБ Лейпциг». Счет матчей 2:0 и 5:0. Игру с «Манчестер Сити» пропустит голкипер Алиссон, полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен и форвард Диогу Жота. Все травмированы.

«Манчестер Сити»

В сезоне 2021/2022 подопечные Пепа Гвардиолы стали чемпионами Англии. В АПЛ команда набрала 93 очка в 38 матчах. На счету «горожан» 29 побед, 6 ничьих и 3 поражения. Разница голов 99:26. У «Манчестер Сити» лучшая атака и оборона по итогам чемпионата. В Кубке Англии и Кубке английской лиги команда Гвардиолы выбыла на ранних стадиях. В Лиге чемпионов «горожане» добрались до полуфинала, где по итогам двух матчей проиграли будущему триумфатору турнира — мадридскому «Реалу».

«Манчестер Сити» удерживает статус самой дорогостоящей команды Англии. Transfermarkt оценивает состав чемпиона на сумму 1,02 млрд евро. Заметный вклад в стоимость клуба внесли новички. «МС» подписал форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда и полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса. Суммарные затраты на двух новичков 108,75 млн евро. Упрочил «Сити» и вратарскую линию. На роль запасного голкипера подписали Штефана Ортегу из «Арминии». 29-летний голкипер пришел в статусе свободного агента. На продаже игроков МС заработал 159,9 млн евро. В «Арсенал» ушли Александр Зинченко и Габриэл Жезус. «Челси» купил Рахима Стерлинга.

«Манчестер Сити» провел четыре товарищеские игры в межсезонье и ни разу не проиграл. В первом матче «горожане» сыграли 2:2 с «Вест Хэмом». Затем последовали победы 3:2 над «Астон Виллой», 2:1 над «Америка» Мехико и 1:0 над «Баварией». «Баварии» забил Эрлинг Холанд. Под вопросом участие в матче Эмерика Ляпорта. У него проблемы с коленом.

Прогноз на Суперкубок Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Противостояние команд насчитывает 192 матча, где по победам впереди «Ливерпуль». Мерсисайдцы выиграли 92 встречи и проиграли 48 матчей. 52 игры завершились вничью. Общая разница голов 338:258. За Суперкубок Англии команды играли в 2019 году. Основное время матча завершилось вничью 1:1. В серии пенальти победу одержал «Манчестер Сити». На дистанции в 10-ть официальных встреч у команд 5 ничьих, при 3 победах «Манчестер Сити» и 2 победах «Ливерпуля». Разница голов 19:14 в пользу «горожан».

Статистические тренды в противостоянии команд:

«Обе забьют — да» — обмен голами в 8 из 9 и 5 крайних играх;

ТБ2,5 — три и более гола в 7 из 9 матчей и 4 крайних;

Победа «Ливерпуля» или ничья — «Ливерпуль» потерпел 4 поражения в 20 очных встречах.

Последние матчи за Суперкубок Англии не радуют голевой феерией. Всего в одном из семи последних финалов было забито три гола. В шести из семи матчей — два и менее. В межсезонье команды провели ротацию в линии нападения. Новые игроки атаки не против результативно начать официальные игры, поэтому для ставки на матч заиграем обмен голами. Ставка регулярно проходит в очных встречах команд. Кроме того, «обе забьют — да» сыграла в трех последних матчах «Ливерпуля» в Суперкубке Англии.

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Где смотреть Ливерпуль – Манчестер Сити