Крылья Советов — Торпедо прогноз на матч 31 июля МИР РПЛ, прогноз на футбольный матч

В заключительный игровой день третьего тура РПЛ первые очки в сезоне попробует взять дебютант турнира «Торпедо». Столичный клуб отправится в гости к недавнему сопернику по ФНЛ. В 17:30 по московскому времени стартует игра «Крылья Советов» — «Торпедо». Команды сыграют в Самаре на поле стадиона «Солидарность Арена».

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На матче команд будет работать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. На счету рефери 12 матчей в двух крайних сезонах. Статистика арбитра: 21 фол и 5,1 желтых карточек в среднем за матч. Всего Казарцев показал 61 желтую и 6 красных карточек.

В текущем сезоне «Крылья Советов» уже обыграли одного новичка РПЛ и в предстоящей игре выступают в роли фаворита. Букмекерская контора «1хСтавка» предлагает следующие котировки на результативность и исход встречи:

1,60 на победу «Крыльев Советов»;

4,28 на ничью;

5,90 на победу «Торпедо»;

1,83 на «обе забьют — да»;

1,928 на «обе забьют — нет»;

2,14 на ТМ2,5;

1,79 на ТБ2,5.

В последний раз команды играли в ФНЛ и обменялись результативными домашними победами 5:1 в Самаре и 3:1 в Москве.

«Крылья Советов»: старт сезона, результаты

«Крылья Советов» стартовали в турнире с уверенной гостевой победы 4:2 в матче с «Оренбургом». Дебютант РПЛ сумел оказать сопротивление, но этого хватило только для поддержания интриги в матче. «Крылья Советов» атаковали лучше и смотрелись более уверенно. Во втором туре самарский клуб проиграл 0:3 «Зениту». Еще до 15-й минуты «Зенит» заработал два 11-метровых удара и оба реализовал. Самарцы не сумели вернуться в игру. По итогам двух туров подопечные Игоря Осинькина на седьмой строчке с тремя очками. Разница голов 4:5.

Роль главного голеадора взял на себя Максим Глушенков. Экс-игрок «Спартака» оформил дубль в игре с «Оренбургом». Глушенков был выкуплен у «Спартака» перед стартом чемпионата. Еще по голу на счету Романа Ежова и Дениса Якубы. Последний рискует пропустить матч с «Торпедо». У футболиста выявили мышечную травму, что не позволило хавбеку завершить игру с «Зенитом». Он был заменен. Также не сыграет Сергей Пиняев.

С учетом товарищеских встреч самарский клуб не играет вничью на дистанции в 10 игр. На счету «Крыльев Советов» четыре победы и шесть поражений. Разница голов 16:18. Всего в одной игре «Крылья Советов» не пропустили. Гол «Торпедо» в матче идет с коэффициентом 1,60 по линии БК «1хСтавка». В 8 из 10 матчей прошла ставка на ТБ2,5. Обмен голами зафиксирован в половине встреч.

«Торпедо»: старт сезона, результаты

Чемпион ФНЛ прошлого сезона оказался не готов к более высокому уровню РПЛ. «Торпедо» сразу получило в соперники сильные команды, которые финишировали в РПЛ на втором и третьем месте в прошлом сезоне. В первом туре черно-белые проиграли «Сочи» 1:3 на домашней арене. Во втором туре «Торпедо» сыграло в гостях с «Динамо». Поражение 0:4. Два из четырех мячей гости пропустили с 11-метровой отметки.

В турнирной таблице РПЛ «автозаводцы» на последнем месте с разницей голов 1:7. Пока «Торпедо» пропускает больше всех. В двух матчах Александр Бородюк использовал разных голкиперов. В первой сыграл Ботнарь, во втором матче сыграл Бабурин. Никто в составе «Торпедо» пока не забивал. В матче с «Сочи» был автогол. В лазарете команды два игрока центра обороны. Точно не сыграет Илья Кутепов. Под вопросом участие в матче Алексея Шумских.

Столичный клуб провел активную подготовку к РПЛ, но большого числа товарищеских матчей не хватило, чтобы сразу подстроиться под более высокий уровень соперников. С учетом контрольных встреч у черно-белых 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения в 10 крайних встречах. Разница голов 17:18. В 9 из 10 матчей прошла ставка на ТБ2,5. Во всех играх «Торпедо» пропускает, забивает в 9 из 10.

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Торпедо»

Противостояние команд насчитывает почти сто матчей. На счету «Торпедо» 48 побед в 93 встречах. «Крылья Советов» выиграли в 25 матчей и еще 20 встреч завершились вничью. Разница голов 143:95 в пользу столичного клуба. В рамках РПЛ команды сыграли 30 раз и явного фаворита нет. Разница побед 12:11 в пользу «Торпедо» при 7 ничьих. Разница голов 40:36 в пользу самарского клуба. Последний раз команды играли в ФНЛ. «Крылья Советов» выиграли 5:1 дома, «Торпедо» победило 3:1 дома.

Из статистических трендов можно выделить:

ТБ2,5 — ставка сыграла в двух турах с участием обеих команд;

ИТМ2 — ставка сыграла в 8 из 9 домашних матчей самарского клуба.

«Крылья Советов» провели два первые тура в гостях. В последнем матче самарский клуб ничего не сумел противопоставить «Зенит». В первой домашней игре сезона уровень сопротивления будет скромнее. «Торпедо», на старте сезона, демонстрирует самую худшую игру в турнире. Это касается как результатов, так и содержания игры. «Крылья Советов» потеряли Зиньковского, Сарвели и Сергеева, но остаются боеспособной командой. На домашней арене подопечным Осинькина по силам справиться с более слабым соперником. Ставка на матч — победа «Крыльев Советов» с коэффициентом 1,60 по линии букмекера «Лига Ставок».

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Где смотреть Крылья Советов – Торпедо