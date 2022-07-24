Канчельскис о Мостовом во главе «Спартака»: «Руководство, ну дайте ему шанс. Вы боитесь? Там работают дилетанты и жулики»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Александр Мостовой должен тренировать «Спартак».

«Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде все было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности. Никаких сомнений. У Александра не возникло бы абсолютно никаких проблем. Если захочет, потом и тренерскую лицензию получит.

Руководство «Спартака», ну дайте ему шанс! Вы чего, боитесь, что ли? Правильно, потому что там работают дилетанты и жулики. Они не дают Александру проявить себя на месте главного тренера. Боятся этого. А чего боятся? Не понимаю. Лично я думаю, что будет не хуже, а, может, даже и лучше, чем сейчас», – сказал бывший футболист сборной России.

Напомним, Мостовой выступал за «Спартак» в 1987-1991 годах.

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