Тарханов считает главной проблемой «Спартака» опорную зону: «Зобнин, Умяров, Мартинс, Пруцев заточены на оборону. У них нет организаторских способностей»

оценил ничью с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

— В Грозном «Спартак» смотрелся лучше, чем в Суперкубке?

— Конечно. Это касается и контроля мяча, и количества обостряющих передач. Не забывайте — весь второй тайм спартаковцы играли в меньшинстве, но сопернику ни в чем не уступали. Да и с «Зенитом» не провалились — просто все делали очень медленно.

Мне кажется, главная проблема «Спартака» — опорная зона. Сейчас там собраны футболисты, заточенные на оборону. Зобнин, Умяров, Мартинс, Пруцев... Старательные, в каждом матче проделывают огромный объем работы. Но у них нет организаторских способностей, не могут вести игру, управлять командными взаимодействиями.

Чем быстрее «Спартак» решит эту проблему, тем легче будет Абаскалю, – сказал экс-тренер клубов .