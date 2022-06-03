Роман Широков: «Не вижу у трансфера Мартинса в «Спартак» никаких перспектив. На этой позиции свои ребята могут сыграть»

заявил, что не видит перспектив в «Спартаке».

Московский клуб ранее сообщил, что выкупил 25-летнего футболиста у «Янг Бойз».

«Абсолютно никаких перспектив трансфера Мартинса в «Спартак» не вижу. Зобнин как минимум не хуже.

Плюс легионерскую позицию не нужно занимать. На этой позиции собственные ребята могут сыграть.

Пруцев, Умяров, Литвинов проявят себя как минимум не хуже. Зобнин давно в команде, был одним из лидеров до этого сезона.

В видят перспективы этого трансфера, поэтому и продлевают. А может, и другого выхода не было, такое тоже возможно», – сказал бывший футболист красно-белых.