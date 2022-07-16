«В условиях санкционного давления фанатам и игрокам нужен праздник». Депутат Пайкин о старте РПЛ

Депутат Борис Пайкин высказался о важности проведения Мир в текущих условиях.

«Начался чемпионат России по футболу. Даже по тренерскому и игровому составам стало очевидно, что в командах будет меньше легионеров. Но зато появляется шанс проявить себя молодым игрокам. Очень надеюсь, что этот чемпионат зажжет новые звезды футбола.

В условиях санкционного давления нам всем: и фанатам, и простым зрителям, и футболистам – нужен большой спортивный праздник.

Футбол – поистине народная игра: только фанатские объединения клубов насчитывают почти 9 миллионов болельщиков, а телевизионная аудитория матчей доходит до 7 миллионов зрителей. И вся эта армия поклонников самой народной игры ждет красивых матчей, победного настроя, эффектных голов», – сказал член комитета Государственной думы РФ по спорту.