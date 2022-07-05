Депутат Пайкин об инструкции не приобретать россиян: «Это травля и запрет на профессию по факту гражданства. Спортивное средневековье»

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Борис Пайкин высказался об отношении к российским спортсменам в недружественных странах.

Ранее агент Герман Ткаченко сообщил, что в Америке, Германии, Англии и Швейцарии запрещается приглашение тренеров и футболистов из России.

«Когда поступает негласная инструкция не заключать контракты с нашими футболистами, хоккеистами, тренерами – это уже травля.

По сути это запрет на профессию даже не по политическим убеждениям наших спортсменов, а по факту гражданства.

Вот такое спортивное средневековье», – резюмировал член комитета Государственной думы РФ по спорту.

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