Депутат Пайкин об инструкции не приобретать россиян: «Это травля и запрет на профессию по факту гражданства. Спортивное средневековье»

Борис Пайкин высказался об отношении к российским спортсменам в недружественных странах.
Ранее агент Герман Ткаченко сообщил, что в Америке, Германии, Англии и Швейцарии запрещается приглашение тренеров и футболистов из России.
«Когда поступает негласная инструкция не заключать контракты с нашими футболистами, хоккеистами, тренерами – это уже травля.
По сути это запрет на профессию даже не по политическим убеждениям наших спортсменов, а по факту гражданства.
Вот такое спортивное средневековье», – резюмировал член комитета Государственной думы РФ по спорту.