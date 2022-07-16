Обляков о критике футболистов: «Хейтеры есть даже у Месси с Роналду. Лучше не читать каких-то вещей, иначе только загонишь себя»

высказался о критике футболистов со стороны болельщиков.

– Интересная тема: ты и хейт. В наши времена каждый имеет возможность, не стесняясь в выражениях, вывалить на команду и отдельных игроков кучу негатива после неудачного матча. Как ты с этим справляешься?

– Люди следят за футболом и хотят, чтобы их любимая команда выигрывала, это понятно. Согласен, что критика бывает разная – или полезная, или хейт.

Футболисты воспринимают игру не так, как зрители: к примеру, если ты забил гол, но команда проиграла, тебя будут ругать меньше остальных. Но самому тебе без разницы, забил ты или нет, раз сыграли неудачно. К тому же твое игровое задание известно только тренеру, команде и тебе самому.

Или, может, наоборот, кто-то сделал именно ставку на твой гол, вот после матча и начинается – «инвалид», «бить не умеет».

Наверное, лучше действительно не читать каких-то вещей, отбрасывать их. Иначе только загонишь себя, не сможешь сконцентрироваться на футболе. Опять же, хейтеры есть у любого, даже у Месси с Роналду, а они лучшие футболисты в мире.

Самое главное, что хочу сказать: я с большим уважением отношусь ко всем нашим болельщикам и их мнению. На каждом матче они оказывают большую поддержку, заряжают нас энергией, отдают все силы ради команды. А мы каждый раз выходим на поле с целью порадовать их, победить ради них – иными словами, тоже всегда работаем на максимуме, – сказал полузащитник .