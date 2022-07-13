Никифоров об Абаскале: «Его приглашение в «Спартак» – русская рулетка. Впереди очередной переходный сезон»

высказался о главном тренере .

Экс-защитник красно-белых поделился мнением после матча за между «Спартаком» и «Зенитом» (0:4).

— Что нужно делать тренеру, когда на 47-й минуте его команда пропускает третий гол?

— Попытаться что-то изменить в игре, в составе. Если, конечно, у него есть такая возможность. Причем для Абаскаля ситуация усугублялась еще и тем, что он несколько минут назад говорил футболистам в раздевалке, что еще не все потеряно, что надо прибавить в том-то и том-то. А как только они вышли на поле, то тут же получили третий гол от Вендела. Было от чего впасть в ступор.

Тут и самый опытный тренер чудес не сотворит! А, судя по биографии, в свои 33 Абаскаль тренерского пороха еще и не нюхал. И в Испании я о его футбольных заслугах никогда ничего не слышал. Так что эксперимент с его приглашением в «Спартак» можно сравнить с игрой в русскую рулетку. Хотя, как говорится, хозяин — барин.

— Суперкубок дал ответ на вопрос, что ждет в сезоне «Зенит» и «Спартак»?

— С «Зенитом» все просто. По составу, подбору исполнителей и их уровню он главный претендент на чемпионство.

Со «Спартаком» сложнее. Пока сплошные вопросы. А значит, впереди очередной переходный сезон, – сказал Никифоров.