Химки — Зенит прогноз на матч 15 июля Мир РПЛ, прогноз на футбольный матч

15 июля стартует новый сезон Мир Российской Премьер-лиги — в матч-открытии чемпионата «Химки» на своем поле примут действующего чемпиона «Зенит». Встреча пройдет на «Арене Химки» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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«Химки» (Химки)

В прошлом сезоне «Химки» успешно справились с задачей сохранения места в Премьер-лиге — пришедший уже по ходу сезона главный тренер Сергей Юран сумел поднять команду с последнего места турнирной таблицы в зону стыковых матчей, а затем в двухматыевой дуэли обыграл свою бывшую команду «СКА-Хабаровск» (0:1 в гостях, 3:0 дома).

Наверняка амбициозный тренер в новом сезоне ставит для себя более высокие задачи, чем борьба за выживание. Для этого «Химки затеяли достаточно серьезную перестройку состава.

Клуб не стал продлевать контракты с ветеранами — Химки покидают Юрий Жирков, Павел Мамаев и Гия Григалава.

Новичками команды стали экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин и бывший полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев. Также «Химки» подписали воспитанника «Спартака» и чемпиона Европы среди футболистов до 17 лет Антона Митрюшкина — последним клубом вратаря было дрезденское «Динамо».

Помимо этого «Химки» выкупили у «Спартака» Резиуана Мирзова — до этого один из ведущих футболистов команды Юрана выступал на правах аренды.

Еще двумя новобранцами команды стали экс-футболисты казанского «Рубина» Александр Зуев и Александр Ломовицкий.

Также в «Химки» вернулся нападающий Кемаль Адеми, который в феврале приостановил контракт и ушел в немецкий «Падерборн».

Шведский защитник Филип Дагерстоль наоборот снова воспользовался разрешением ФИФА на приостановку контракта и начнет сезон в другом клубе.

В рамках предсезонной подготовки «Химки» провели четыре матча и ни разу не уступили — встречи с «Велесом» и «Сочи» завершились нулевыми ничьими, а матчи против «Торпедо»-2 и «Енисея» завершились победами «Химок» 3:2 и 4:2 соответственно.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Как и год назад, петербуржцы начинают новый поход за золотыми медалями матчем против «Химок» — в первом туре прошлого сезона команда Сергея Семака победила в гостях со счетом 3:1.

Наверняка сине-бело-голубые планируют начать и новую кампанию с трех очков, и для этого есть все предпосылки. Как показал матч за Суперкубок против «Спартака» зенитовцы находятся в прекрасной форме и готовы и дальше радовать своих болельщиков результативным футболом.

«Зениту» удалось сохранить практически всех своих легионеров. Исключением стал только нападающий Юри Алберто, на правах аренды перешедший в «Коринтианс». Взамен петербуржцы получат от бразильского клуба вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана. Правда, они к команде еще не присоединились и с «Химками» не сыграют.

Также петербуржцы нашли замену ушедшему из клуба Артему Дзюбе — из «Сочи» перебрался один из лучших бомбардиров прошлого сезона Матео Кассьера. Колумбиец здорово начал в новой команде, забив два мяча в двух играх против «Црвены Звезды» и «Спартака».

Вслед за Кассьерой из Сочи в Петербург перебрался защитник Родригао — таким образом число бразильских футболистов в «Зените» достигнет семи.

А самым первым новичком клуба в летнее трансферное окно стал экс-полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который еще адаптируется в новой команде и наверняка в первых играх будет выходить только на замену.

Из трансферов на выход, помимо уже упомянутого Дзюбы, стоит отметить уход Магомеда Оздоева и голкипера Станислава Крицюка. Если последний уже определился со своим новым клубом и вернулся в португальский «Жил Висенте», то Оздоев и Дзюба пока со своими новыми клубами контракты не подписали.

Слухи постоянно отправляют в другие команды и лидеров команды Семака — якобы на Вендела претендуют «Фламенго», «Наполи» и Эвертон», на Клаудиньо — «Бенфика», «Рома» и «Марсель», а Вильмар Барриос может оказаться в испанском «Бетисе». Насколько серьезны эти разговоры определить сложно, но крайней мере все эти футболисты после очередного завоеванного трофея заявили, что не собираются покидать город на Неве.

Прогноз на матч «Химки» — «Зенит»

«Зенит» — безоговорочный фаворит предстоящего матча. Букмекерская компания Лига Ставок дает на победу гостей коэффициент 1,37. Ничья оценивается в 5,20, а успех «Химок» — в 7.80.

Также аналитики уверены, что в игре будет забито более двух мячей — на ТБ 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,58.

Правда, будет ли забивать только «Зенит» или «Химки» тоже смогут отметиться голом, букмекеры не определились: «Обе забьют — да» и «Обе забьют — нет» котируется почти одинако — 1,85 и 1,88 соответственно.

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Где смотреть Химки – Зенит