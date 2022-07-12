Бэйл об МЛС: «Не думаю, что кто-то еще считает лигу пенсионной. Я приехал надолго, надеюсь сыграть на ЧМ-2026»

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Гарет Бэйл планирует долго играть за «Лос-Анджелес» и хочет выступить на ЧМ-2026. 

32-летний валлиец подписал с калифорнийским клубом контракт на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.

«МЛС прошла долгий путь за последние 10 лет. Я не думаю, что кто-то еще считает ее пенсионной лигой. 

Ее класс растет. Он намного лучше, чем думают в Европе. Все улучшается, лига находится подъеме.

Я приехал сюда не на полгода или год. Надеюсь, что надолго. 

Я хочу оставить свой след в лиге. Это не поездка на короткое время. Надеюсь, что выступление здесь даст мне возможность подготовиться к следующему Евро, а может и дальше – к ЧМ-2026», – сказал полузащитник. 

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