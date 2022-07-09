Эрик тен Хаг: «МЮ» – смелая команда. Хотим владеть мячом и показывать хороший прессинг»

Эрик тен Хаг доволен игроками «Манчестер Юнайтед» по итогам первых дней предсезонки.

«Конечно, я хочу дать команде энергию. Но, должен сказать, что игроки очень хорошо работают. Они предельно сконцентрированы и дают друг другу силы. Вы видите, что они получают удовольствие от игры в футбол. Им нравится играть вместе, и они упорно работают.

Я должен учиться, знакомиться с составом, с персоналом, с игроками. Думаю, это одно из главных преимуществ тура. У нас есть две недели, чтобы побыть рядом и поработать вместе. Мы лучше узнаем друг друга – я хочу поближе познакомиться с ними, а они – со мной и моими помощниками.

Мы хотим показывать проактивный футбол – с мячом и без него. Наша цель – постараться добиться этого. Наш штаб объясняет игрокам, что в каждой ситуации нужно действовать проактивно.

У нас смелая команда. Мы хотим владеть мячом, предлагать друг другу разные варианты. То же самое касается и работы без мяча – мы хотим показывать хороший прессинг», – сказал тренер .