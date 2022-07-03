«У «Зенита» средний возраст на 10-15 лет моложе «Спартака», они в выигрышном положении». Мор о матче ветеранов

высказался по поводу матча ветеранов и .

Матч состоится 8 июля – за день до игры за Олимп Суперкубок России между главными командами красно-белых и петербуржцев.

«Этот матч будет сильно отличаться от ветеранских и товарищеских. Будет самая настоящая заруба, тем более перед Суперкубком. Не будет никакой договорной ничьей.

«Зенит» в более выигрышном положении. Я так смотрю: средний возраст – на 10-15 лет моложе, а в товарищеских матчах значение имеет возраст и здоровье.

Если в обычном футболе на поле выходят только здоровые и готовые футболисты, и там имеет значение тактика и мастерство, то в ветеранских играх выигрывает тот, кто более здоров и кто моложе.

Если есть проблемы с коленями или со спиной, то как бы хорошо ты ни играл, бежать не можешь и ничего не сделаешь даже с худшим футболистом, но здоровым.

Преимущество на стороне «Зенита» – собраны те, кто закончил карьеру недавно или находятся в хорошей спортивной форме», – сказал бывший игрок «Спартака».

Составы «Зенита» и «Спартака» на матч ветеранов можно изучить по ссылке.