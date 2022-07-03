«Фиорентина» согласовала переход вратаря «Аталанты» Голлини за 8,5 млн евро и хочет купить защитника «Шахтера» Додо за 14-15 млн

«Фиорентина» договорилась с «Аталантой» о переходе вратаря Пьерлуиджи Голлини.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, трансфер обойдется «фиалкам» примерно в 8,5 млн евро: сперва голкипер будет арендован на год за 500 тысяч евро, а затем в обязательном порядке выкуплен за 8 млн.

Прошлый сезон Голлини провел в аренде в «Тоттенхэме». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также, по данным инсайдера Николо Скиры, «Фиорентина» в ближайшие дни хочет завершить переговоры о переходе защитника «Шахтера» Додо. Итальянский клуб хочет приобрести его за 14-15 млн евро, условия контракта с бразильцем согласованы – он будет рассчитан до 2027 года.

Изучить показатели 23-летнего футболиста можно тут.