«Пари НН» объявил о переходе хавбека «Велеса» Майга и защитника «Краснодара» Корнюшина

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«Пари НН» сообщил о подписании договоров с двумя футболистами.

Защитник Даниил Корнюшин, ранее выступавший за «Краснодар», заключил с нижегородским клубом контракт на три года.

В РПЛ-2021/22 он сыграл трижды, получив одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Еще одним новичком стал хавбек Мамаду Майга, представлявший «Велес». Малиец с российским гражданством также подписал трехлетнее соглашение. Его показатели в Олимп-ФНЛ можно изучить тут.

Изображения: официальный сайт «Пари НН»

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