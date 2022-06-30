«Пари НН» объявил о переходе хавбека «Велеса» Майга и защитника «Краснодара» Корнюшина

«Пари НН» сообщил о подписании договоров с двумя футболистами.
Защитник Даниил Корнюшин, ранее выступавший за «Краснодар», заключил с нижегородским клубом контракт на три года.
В РПЛ-2021/22 он сыграл трижды, получив одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Еще одним новичком стал хавбек Мамаду Майга, представлявший «Велес». Малиец с российским гражданством также подписал трехлетнее соглашение. Его показатели в Олимп-ФНЛ можно изучить тут.
Изображения: официальный сайт «Пари НН»