«Кассьерра и Бакаев ускорят атаку «Зенита». Я в восторге от игры Матео». Орлов о новичках

оценил новичков в атаке .

К петербургской команде на правах свободного агента присоединился . Также сообщалось, что сине-бело-голубые купят нападающего «Сочи» .

Клуб отдал форварда в аренду «Коринтианс» и взял вратаря Ивана и хавбека Мантуана.

– Юри Алберто – мощный нападающий, он здорово адаптировался в «Зените», сходу вошел в игру. Но у «Зенита», надеюсь, скоро появится Кассьерра. Плюс неплохо дебютировал Зелимхан Бакаев, а это тоже атака. Поэтому не надо делать большой трагедии из-за ухода Юри Алберто, тем более это аренда.

– Кассьерра способен равноценно заменить Юри Алберто?

– Естественно. Но Матео – игрок другого плана, он скоростной. Самое главное, что он забивной. У Кассьерры неплохой послужной список – «Аякс», затем нидерландские клубы в аренде, португальский «Белененсеш», откуда «Сочи» и взял его. Я просто в восторге от игры Кассьерры! Он многое умеет как нападающий. Кассьерра и Бакаев усилят скорость атаки «Зенита».

Не стоит забывать, что Кассьерра – колумбиец, а значит, что Вильмару Барриосу будет веселее с ним в «Зените». Когда два игрока из одной страны в составе это всегда хорошо, они поддерживают друг друга, – сказал Орлов.