Агент Сафонов об уходе Алберто: «Зениту» хватит Кассьерры и Сергеева, чтобы вновь стать чемпионами»

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Сафонов Александр Ерохин Матео Кассьерра Юри Алберто Иван Сергеев Футбол

Алексей Сафонов высказался о вероятном уходе форварда Юри Алберто из «Зенита».

«Зенит» может взять в аренду других бразильцев, такая опция, говорят, у клуба есть. То есть в данном случае питерцев не обманули. В Бразилии понимают, что нужно честно вести диалог с российскими клубами. 

Что касается нападающих, то им хватит Кассьерры и Сергеева, чтобы вновь стать чемпионами. Кроме того, Ерохин может сыграть на позиции форварда. У него вполне приличный КПД в атаке.

Может быть, кого-то из молодых подтянут. Почему нет?» – сказал футбольный агент.

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