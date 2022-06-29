Агент Сафонов об уходе Алберто: «Зениту» хватит Кассьерры и Сергеева, чтобы вновь стать чемпионами»

высказался о вероятном уходе форварда из .

«Зенит» может взять в аренду других бразильцев, такая опция, говорят, у клуба есть. То есть в данном случае питерцев не обманули. В Бразилии понимают, что нужно честно вести диалог с российскими клубами.

Что касается нападающих, то им хватит Кассьерры и Сергеева, чтобы вновь стать чемпионами. Кроме того, Ерохин может сыграть на позиции форварда. У него вполне приличный КПД в атаке.

Может быть, кого-то из молодых подтянут. Почему нет?» – сказал футбольный агент.