Джанлуиджи Доннарумма: «Мы не могли переварить вылет из ЛЧ, но нужно было двигаться дальше – шла борьба за Лигу 1. В целом год сложился позитивно»

рассказал, что чувствовал после вылета «ПСЖ» из .

«Это был прекрасный и эмоциональный год, но также и немного сложный. После вылета из Лиги чемпионов все было как-то странно. У нас были проблемы, мы не могли переварить это. Но нужно было принять ситуацию. Мы должны были двигаться дальше, потому что борьба за чемпионство еще продолжалась, и все-таки мы знали, как нужно реагировать на такое.

Я бы сказал, что в целом сезон сложился позитивно. Если убрать в сторону Лигу чемпионов, то это был хороший сезон, которым мы не были полностью удовлетворены. В следующем году мы попытаемся выиграть как можно больше титулов», – сказал вратарь .