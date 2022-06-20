Джанлуиджи Доннарумма: «Мы не могли переварить вылет из ЛЧ, но нужно было двигаться дальше – шла борьба за Лигу 1. В целом год сложился позитивно»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что чувствовал после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

«Это был прекрасный и эмоциональный год, но также и немного сложный. После вылета из Лиги чемпионов все было как-то странно. У нас были проблемы, мы не могли переварить это. Но нужно было принять ситуацию. Мы должны были двигаться дальше, потому что борьба за чемпионство еще продолжалась, и все-таки мы знали, как нужно реагировать на такое.

Я бы сказал, что в целом сезон сложился позитивно. Если убрать в сторону Лигу чемпионов, то это был хороший сезон, которым мы не были полностью удовлетворены. В следующем году мы попытаемся выиграть как можно больше титулов», – сказал вратарь «ПСЖ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные