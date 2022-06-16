«ПСЖ» предлагал Тчуамени контракт на 12 млн евро в год. В «Реале» он получает 6-7 млн евро

«ПСЖ» был готов платить Орельену Тчуамени примерно в два раза больше, чем «Реал».
Парижане предлагали 22-летнему опорнику контракт с зарплатой 12 млн евро в год после уплаты налогов. Точная зарплата Тчуамени в «Реале» неизвестна, но Marca пишет, что в «Мадриде» Орельен получает 6-7 млн евро в год.
Француз перешел в «Реал» из «Монако» несколько дней назад. Сообщалось, что «Мадрид» заплатил за него 80+20 млн евро.
Знакомимся с Тчуамени, за которого «Реал» платит почти 100 млн. Будущая замена Каземиро, но не его копия