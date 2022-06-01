Манчини о будущем сборной Италии: «Начнем вызывать больше молодежи, чтобы понять их уровень»

высказался об омоложении сборной Италии.

Главный тренер «скуадры адзурры» выразил мнение в преддверии Финалиссимы-2022 – матча против Аргентины.

«Матчем [в среду] завершится определенный цикл. Это не значит, что команду покинут сразу 15-20 человек. Но после этого матча мы начнем вызывать в сборную больше молодежи, чтобы понять их уровень и решить, смогут ли они помочь нам в будущем.

С новой командой нам нужно быть смелыми. В составе будет куда больше молодежи, которой нужна поддержка во всех смыслах. Но эта миссия выглядит очень увлекательной», – сказал Манчини.