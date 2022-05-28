Губерниев о задержке финала ЛЧ: «В Петербурге перекрыли бы весь город. У нас все для Лиги чемпионов и мало что для людей, в Париже – наоборот»

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Дмитрий Губерниев высказался о задержке финала Лиги чемпионов. 

Начало матча «Ливерпуль»«Реал» было отложено на 36 минут. 

«Мы должны отдавать себе отчет в том, что в Петербурге, если бы команде нужно было приехать вовремя, перекрыли бы весь город, потому что у нас все для Лиги чемпионов и мало что для людей. В Париже, как мы видим, наоборот, все для людей и мало что для Лиги чемпионов.

Если говорить с телевизионной точки зрения, то чем дольше ожидание счастья, тем больше рейтинг у канала. Поэтому пусть сыграют под утро», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Финал Лиги чемпионов-2022 должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако матч перенесли в Париж. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

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