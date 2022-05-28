«Реал» был рожден, чтобы выигрывать ЛЧ. Преимущество на его стороне». Макелеле о финале

Клод Макелеле сделал прогноз на финал Лиги чемпионов.
«Кто забьет за «Реал»? Бензема, Родриго и Модрич. Игрок матча? Модрич.
Это будет сложно. Оба тренера очень хороши. Думаю, все будет зависеть от игроков.
В обеих командах есть опытные игроки, а также лидеры, и я думаю, что преимущество на стороне «Мадрида». Этот клуб был рожден, чтобы выигрывать Лигу чемпионов – мы видели это на протяжении многих лет», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала».
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