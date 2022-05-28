«Реал» был рожден, чтобы выигрывать ЛЧ. Преимущество на его стороне». Макелеле о финале

Теги Карим Бензема Клод Макелеле Ливерпуль Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Родриго Гоэс Футбол

Клод Макелеле сделал прогноз на финал Лиги чемпионов. 

«Кто забьет за «Реал»? Бензема, Родриго и Модрич. Игрок матча? Модрич. 

Это будет сложно. Оба тренера очень хороши. Думаю, все будет зависеть от игроков.

В обеих командах есть опытные игроки, а также лидеры, и я думаю, что преимущество на стороне «Мадрида». Этот клуб был рожден, чтобы выигрывать Лигу чемпионов – мы видели это на протяжении многих лет», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала».

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

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Реал Мадрид
Нет, «Ливерпуль» одержит победу
39%
Ливерпуль
Будет ничья в основное время
8%
Лига чемпионов УЕФА

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