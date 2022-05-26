Бюджет хабаровского СКА в случае выхода в РПЛ увеличится минимум вдвое

Михаил Дегтярев рассказал о финансировании хабаровского СКА.

Губернатор Хабаровского края, председатель попечительского совета армейцев дал комментарий после первого стыкового матча с «Химками» (1:0) за право участия в РПЛ в следующем сезоне.

— Такой атмосферы [на стадионе] в этом сезоне еще не было. Победа трудовая, команда старалась, и 12-й игрок помогал. Сегодня был рекорд по посещаемости [сезона] — более пяти тысяч человек присутствовало.

Плюс мы заканчиваем ремонт трибуны, и я уверен, что команду будут поддерживать в Премьер-лиге максимальное количество болельщиков.

— В случае выхода в РПЛ средства у клуба есть?

— Конечно. Мы уже гарантировали бюджет команды в РПЛ. Мы знаем, что много претензий высказывается к качеству поля, и в межсезонье мы его перестелем. Поле уже заказано. Все сделаем, мы к РПЛ готовы.

— Бюджет будет увеличен?

— Минимум в два раза. Мы увеличиваем бюджет и ведем переговоры с нашими крупными компаниями, которые работают в Хабаровском крае — это и российские компании, и дальневосточные. В любом случае клуб будет обеспечен средствами.

— А если клуб останется в ФНЛ?

— Если будет ФНЛ, то бюджет будет в прежних параметрах, плюс-минус.

— В таком случае задача выйти в РПЛ перенесется на следующий сезон?

— Задача зафиксирована в стратегии развития края для всех трех профессиональных клубов — «СКА-Хабаровска», хоккейного «Амура» и «СКА-Нефтяника» (хоккей с мячом — прим. ред.). У каждого клуба свои сроки и свои задачи.

Для «СКА-Хабаровска» — выход в РПЛ в течение двух лет. Первый год заканчивается, если выйдем досрочно — хорошо, будем закрепляться в , – сказал Дегтярев.

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