Инвестор «Химок» предложил Габулову вернуться на пост гендиректора клуба. Владимир ушел 5 мая, проработав меньше полугода

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Главный инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов предложил Габулову вернутся на пост генерального директора клуба, утверждает «Чемпионат».

«Пока не готов комментировать. Смогу что-то сказать после завершения чемпионата, когда пройдут стыковые матчи», – высказался бывший вратарь сборной России о ситуации.

Габулов ушел с поста гендиректора «Химок» 5 мая по собственному желанию. Он руководил «Химками» с декабря 2021 года.

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