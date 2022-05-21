Лисакович о незабитом пенальти: «Я виноват, моя ошибка. Хотелось бы извиниться перед болельщиками»

извинился перед болельщиками после незабитого пенальти в матче с «Уфой».

«Рубин» проиграл уфимскому клубу со счетом 1:2 и вылетел из .

На 12-й компенсированной минуте ко второму тайму Лисакович при счете 1:2 не реализовал пенальти, попав в штангу. Ничья позволяла бы «Рубину» сыграть в стыковых матчах.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками.

На кону стояло все, в принципе. Я считаю, что это моя ошибка. Потому что нужно было поставить пенальти и забить гол. Я этого не сделал.

На стадионе была прекрасная атмосфера. Cчитаю, что я виноват», – сказал футболист .

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