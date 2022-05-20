Клопп о чемпионском параде: «У «Ливерпуля» уже достаточно поводов для празднования. Мне без разницы, что подумают другие»

Юрген Клопп поддерживает идею чемпионского парада для «Ливерпуля».
Ранее стало известно, что «красные» проведут чемпионский парад вне зависимости от итогов АПЛ и Лиги чемпионов. В этом сезоне клуб выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.
«У нас уже достаточно поводов для празднования: Кубок лиги, Кубок Англии, все, что еще можно выиграть.
Два года назад, когда мы стали чемпионами, мы не проводили парад. Я рад, что теперь мы можем выполнить то, что я обещал. Это только для «Ливерпуля».
Мне без разницы, что подумают другие», – заявил тренер «Ливерпуля».
Мерсисайдцы по-прежнему сохраняют шансы на титул АПЛ и на победу в Лиге чемпионов, в финале которой они сыграют с «Реалом».
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