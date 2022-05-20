Клопп о чемпионском параде: «У «Ливерпуля» уже достаточно поводов для празднования. Мне без разницы, что подумают другие»

поддерживает идею чемпионского парада для «Ливерпуля».

Ранее стало известно, что «красные» проведут чемпионский парад вне зависимости от итогов и Лиги чемпионов. В этом сезоне клуб выиграл и Кубок лиги.

«У нас уже достаточно поводов для празднования: Кубок лиги, Кубок Англии, все, что еще можно выиграть.

Два года назад, когда мы стали чемпионами, мы не проводили парад. Я рад, что теперь мы можем выполнить то, что я обещал. Это только для «Ливерпуля».

Мне без разницы, что подумают другие», – заявил тренер .

Мерсисайдцы по-прежнему сохраняют шансы на титул АПЛ и на победу в Лиге чемпионов, в финале которой они сыграют с «Реалом».

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