«Ростов» не переедет в Саранск: «Базируемся в Ростове-на-Дону и продолжим это делать. Наш стадион – один из самых посещаемых»

В «Ростове» отреагировали на информацию о том, что команда может переехать в Саранск.

«В телеграм-каналах, а также на сайтах некоторых изданий появилась информация о том, что футбольный клуб «Ростов» якобы может переехать в другой регион.

Футбольный клуб «Ростов» с 1930 года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит это делать и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион – один из самых посещаемых в стране. Посещаемость «Ростов-Арены» также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах в прошлом сезоне.

Пользуясь случаем, хотим еще раз поблагодарить болельщиков за их искреннюю любовь к нашему клубу. Мы это видим и чувствуем, нам важен каждый из вас. Именно поэтому переезд в другой город нами не рассматривается.

Просим вас доверять только клубным источникам информации. Мы любим вас! Мы – «Ростов»!» – сказано в заявлении клуба.

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