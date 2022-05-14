Широков о Моргенштерне: «Таких людей вообще не должно быть»

резко высказался о рэпере Моргенштерне.

– Когда вернетесь в твиттер?

– Когда Илон Маск окончательно купит, тогда вернусь.

– Даже с VPN заходить не хотите?

– Все просто – у меня нет.

– Вашему сыну в этом году 14. Запрет артистов, в частности, Моргенштерна (признан иностранным агентом в России), положительно влияет на его воспитание?

– Более чем. Я считаю, что таких людей вообще не должно быть.

– А вы какую музыку предпочитаете?

– Российскую, ретро в большей степени, – сказал бывший игрок , и сборной России.

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