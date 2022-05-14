Широков о Моргенштерне: «Таких людей вообще не должно быть»

Роман Широков резко высказался о рэпере Моргенштерне.
– Когда вернетесь в твиттер?
– Когда Илон Маск окончательно купит, тогда вернусь.
– Даже с VPN заходить не хотите?
– Все просто – у меня нет.
– Вашему сыну в этом году 14. Запрет артистов, в частности, Моргенштерна (признан иностранным агентом в России), положительно влияет на его воспитание?
– Более чем. Я считаю, что таких людей вообще не должно быть.
– А вы какую музыку предпочитаете?
– Российскую, ретро в большей степени, – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России.
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