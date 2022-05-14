Гильерме ошибся и отдал голевой пас Смолову. У Федора 12 мячей в РПЛ

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Результативная ошибка Гильерме помогла Федору Смолову забить.

Вратарь «Локомотива» на 9-й минуте отдал неточную передачу вперед, форвард «Локомотива» перехватил мяч и спокойно реализовал выход один на один, покатив в дальний нижний угол и открыв счет в матче.

Смолов забил 12-й гол в чемпионате России в этом сезоне и занимает третье место в списке лучших бомбардиров. Больше забили Дмитрий Полоз (14) и Гамид Агаларов (19).

Подробную статистику выступлений Смолова смотрите здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте доступна и видеотрансляция игры.

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