Нерес перешел в «Шахтер» из «Аякса» за 12+4 млн евро

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«Аякс» объявил о переходе вингера Давида Нереса в донецкий «Шахтер».

Пресс-служба нидерландского клуба сообщила, что клубы договорились о переходе 24-летнего правого вингера за 12 млн евро. За счет бонусов сумма трансфера может вырасти до 16 млн евро.

Нерес – воспитанник «Сан-Паулу», за «Аякс» он выступал с 2017 года. На счету хавбека 7 матчей за сборную Бразилии.

В этом сезоне бразилец провел 22 матча за «Аякс» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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