Конте о словах Клоппа: «Хотелось найти оправдание. Важно концентрироваться на своей команде, а не на сопернике»

прокомментировал высказывание о тактике «Тоттенхэма».

По завершении игры 36-го тура (1:1) немец раскритиковал оборонительный стиль лондонской команды.

«Юрген – интеллигентный человек, очень умный.

Тренерам приходится непросто после матчей, нужно стараться сохранять хладнокровие. Порой это сложно. Если вы помните, то я много раз был расстроен результатом, собой и игроками.

Я уважаю Юргена и знаю, что он очень уважает меня.

Это хорошая возможность для него и для меня понять, что во время игры никогда не надо говорить о сопернике. Важно сосредоточиться на своей команде.

Он был немного расстроен после игры, но в то же время для каждого тренера важно научиться концентрироваться на своей команде, а не на сопернике.

Это означает, что вы хотите найти оправдание или алиби, потому что ваша работа была неправильной», – сказал главный тренер .