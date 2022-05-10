Конте о словах Клоппа: «Хотелось найти оправдание. Важно концентрироваться на своей команде, а не на сопернике»

Антонио Конте прокомментировал высказывание Юргена Клоппа о тактике «Тоттенхэма».
По завершении игры 36-го тура АПЛ (1:1) немец раскритиковал оборонительный стиль лондонской команды.
«Юрген – интеллигентный человек, очень умный.
Тренерам приходится непросто после матчей, нужно стараться сохранять хладнокровие. Порой это сложно. Если вы помните, то я много раз был расстроен результатом, собой и игроками.
Я уважаю Юргена и знаю, что он очень уважает меня.
Это хорошая возможность для него и для меня понять, что во время игры никогда не надо говорить о сопернике. Важно сосредоточиться на своей команде.
Он был немного расстроен после игры, но в то же время для каждого тренера важно научиться концентрироваться на своей команде, а не на сопернике.
Это означает, что вы хотите найти оправдание или алиби, потому что ваша работа была неправильной», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».