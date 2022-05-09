Дмитрий Баринов: «Очень рад возвращению Антохи Миранчука. Его не хватало «Локомотиву»

Дмитрий Баринов признался, что «Локомотиву» не хватало Антона Миранчука.
26-летний хавбек недавно вернулся на поле после травмы и в матче с «Рубином» принес «Локо» победу (1:0), реализовав пенальти на 87-й минуте.
– Очень рад возвращению Антохи Миранчука. Он молодец, вернулся на поле и забил победный гол! Его не хватало нашей команде.
– Как можешь оценить выступления «Локомотива» в этом году?
– Сезон еще не закончился. Подводить итоги пока рано.
– Какая цель у команды на оставшуюся часть сезона?
– Набрать шесть очков в последних двух матчах чемпионата, – сказал полузащитник «Локомотива».
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