Месси получил оценку 4 от L’Équipe за игру с «Труа». Хуже рейтинг в «ПСЖ» только у Мендеша

получил низкую оценку от L’Équipe по итогам матча с (2:2).

Нападающий «ПСЖ» в игре 36-го тура чемпионата Франции пять раз бил по воротам, но забить в итоге не сумел.

За эту игру L’Équipe выставил аргентинцу рейтинг 4. Такую же оценку получил , в 3 балла была оценена игра .

и получили рейтинг 7 – самый высокий в . Оценка Килиана Мбаппе составила 5 баллов, – 6.

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