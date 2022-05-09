Месси получил оценку 4 от L’Équipe за игру с «Труа». Хуже рейтинг в «ПСЖ» только у Мендеша

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Лионель Месси получил низкую оценку от L’Équipe по итогам матча с  «Труа» (2:2).

Нападающий «ПСЖ» в игре 36-го тура чемпионата Франции пять раз бил по воротам, но забить в итоге не сумел.

За эту игру L’Équipe выставил аргентинцу рейтинг 4. Такую же оценку получил Преснель Кимпембе, в 3 балла была оценена игра Нуну Мендеша.

Анхель Ди Мария и Маркиньос получили рейтинг 7 – самый высокий в «ПСЖ». Оценка Килиана Мбаппе составила 5 баллов, Неймара – 6.

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