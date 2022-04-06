Кавазашвили о зарплатах российских футболистов: «За такие деньги они должны раком вставать и пахать на поле»

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Анзор Кавазашвили высказался о зарплатах российских футболистов.

Ранее Ирина Роднина раскритиковала российский футбол, назвав его «хронической болезнью наших мужчин».

«Ирина Константиновна сказала правду. Да за такие деньги, которые получают сейчас наши футболисты, они должны раком вставать и все время пахать на поле. Пахать, пахать и пахать.

Но я понимаю наших футболистов, у них нет свободных мест в составе, они заняты легионерами ниже среднего уровня.

Только один-два легионера хорошего уровня приходят в чемпионат России. А лучше бы своих футболистов учили за эти деньги, вкладывались в детские школы», – сказал Кавазашвили.

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