Уокер, Жезус, Марез, Фоден и де Брюйне попали в старт «Ман Сити» на игру с «Реалом»

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Защитник Кайл Уокер примет участие в матче «Манчестер Сити» с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола включил 31-летнего англичанина, не игравшего с 13 апреля, в стартовый состав на ответную полуфинальную игру.

Команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Эдерсон.

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу.

Полузащитники: Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Филип Фоден.

Нападающий: Габриэл Жезус.

Запасные: Скотт Карсон, Зак Стеффен, Натан Аке, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Александр Зинченко, Фернандиньо, Конрад Райли, Коул Палмер, Джеймс Макати, Ромео Лавиа.

Видеотрансляция матча «Реал» – «Ман Сити» начнется в 22:00. Текстовый онлайн будет

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