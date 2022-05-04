Уокер, Жезус, Марез, Фоден и де Брюйне попали в старт «Ман Сити» на игру с «Реалом»

Защитник Кайл Уокер примет участие в матче «Манчестер Сити» с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола включил 31-летнего англичанина, не игравшего с 13 апреля, в стартовый состав на ответную полуфинальную игру.
Команда выглядит следующим образом:
Вратарь: Эдерсон.
Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу.
Полузащитники: Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Филип Фоден.
Нападающий: Габриэл Жезус.
Запасные: Скотт Карсон, Зак Стеффен, Натан Аке, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Александр Зинченко, Фернандиньо, Конрад Райли, Коул Палмер, Джеймс Макати, Ромео Лавиа.
Видеотрансляция матча «Реал» – «Ман Сити» начнется в 22:00. Текстовый онлайн будет