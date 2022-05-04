Клопп об игре с «Вильярреалом»: «В перерыве весь мир ждал, что 2:0 превратятся в 3:0. Это было похоже на матч с «Барсой»

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Юрген Клопп после игры с «Вильярреалом» вспомнил о камбэке с «Барселоной».

К перерыву вчерашнего матча «Ливерпуль» проигрывал со счетом 0:2, но победил – 3:2.

«Игра выглядела так, что в перерыве весь мир ждал, что 2:0 превратятся в 3:0. Но когда мы в первый раз нашли пространства у них, то я почувствовал, что у нас есть шанс.

Не люблю сравнивать, но да, это было похоже на матч с «Барселоной» и другие игры», – сказал тренер «Ливерпуля».

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19 «Ливерпуль» разгромно проиграл «Барселоне» в первом матче со счетом 0:3, но выиграл в ответном со счетом 4:0 и вышел в финал.

«Вильярреал» отыгрался и поверил в мечту, но выдохся после смелого тайма. Клопп переломил игру – сработал выход Диаса

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